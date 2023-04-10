Швейцарія збільшила експорт фармацевтичної продукції до РФ, попри санкції, - ЗМІ

"Торгівля Швейцарії з Росією завмерла у багатьох ключових секторах, особливо в машинобудуванні та виробництві годинників, але експорт фармацевтичної продукції знаходиться на рекордно високому рівні", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що ліки є гуманітарним товаром, а отже, щодо не запроваджуються обмеження.

Швейцарія експортувала до Росії товарів на суму 2,94 млрд євро у період з березня 2022 року по лютий 2023 року. За останні роки експорт тільки три рази перевищував зазначену суму.

Видання зазначає, що фармацевтичний експорт зріс приблизно на 40% і тепер на його частку припадає близько третини всіх поставок в Росію. У Швейцарії функціонують великі фармацевтичних компаній, а саме Novartis та Roche.