У Швейцарії винесли вирок банкірам за допомогу другу Путіна у відкритті рахунку, - Reuters
У Швейцарії вирок отримали банкіри, які допомагали близькому другові російського диктатора Володимира Путіна віолончелісту Сергію Ролдугіну переказати гроші на банківські рахунки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначає видання, суд сьогодні, 30 березня, визнав винними всіх банкірів, які допомагали Ролдугіну.
"Троє росіян та один швейцарець допомогли Ролдугіну, який є хрещеним батьком старшої дочки Путіна Марії, розмістити мільйони франків на рахунках у швейцарських банках у період з 2014 по 2016 рік", - уточнюють у Reuters.
Банкіри одержали вирок у вигляді семи місяців позбавлення волі умовно, додають у виданні.
Варто зауважити, що Ролдугін уже потрапив під санкції США після вторгнення Росії в Україну. Міністерство фінансів США описало його як частину системи, яка управляє офшорним багатством Путіна.
Обмеження проти нього також запровадила Швейцарія. Тоді уряд країни назвав його "гаманцем Путіна" у своєму списку заблокованих осіб.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що судовий процес над банкірами відкрили 8 березня.
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