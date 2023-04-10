Швейцария увеличила экспорт фармацевтической продукции в РФ, несмотря на санкции, - СМИ

Швейцарский экспорт фармацевтической продукции в РФ увеличился, хотя страна уже присоединилась к 10 пакетам санкций ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Neue Zurcher Zeitung am Sonntag.
"Торговля Швейцарии с Россией замерла во многих ключевых секторах, особенно в машиностроении и производстве часов, но экспорт фармацевтической продукции находится на рекордно высоком уровне", - говорится в материале.
Отмечается, что лекарства являются гуманитарным товаром, а значит, не вводятся ограничения.
Швейцария экспортировала в Россию товаров на сумму 2,94 млрд евро в период с марта 2022 по февраль 2023 года. За последние годы экспорт только три раза превышал указанную сумму.
Издание отмечает, что фармацевтический экспорт вырос примерно на 40% и теперь на его долю приходится около трети всех поставок в Россию. В Швейцарии функционируют крупные фармацевтические компании, а именно Novartis и Roche.
Напомним, что в Швейцарии приговор получили банкиры, помогавшие близкому другу российского диктатора Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину перевести деньги на банковские счета.
В среду, 29 марта, еще одна страна присоединилась к санкциям Европейского союза, направленным на сдерживание военной агрессии России.
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