Швейцарія запровадила санкції проти осіб, причетних до підриву суверенітету Молдови

Федеральна рада Швейцарії ухвалила фінансові санкції та обмеження на поїздки проти п'яти осіб за дії, спрямовані на підрив суверенітету і незалежності Молдови.

Обмежувальні заходи покликані стати реакцією на зростаючу кількість нападок на демократію, верховенство закону, стабільність і безпеку країни, а також підкреслити підтримку Федеральною радою уряду Молдови.

"Швейцарія готова підтримати зусилля зі стабілізації поточної ситуації відповідно до своїх зобов'язань зі співробітництва у сфері розвитку, просування економічних інтересів і боротьби з корупцією в Молдові", 0 йдеться в повідомленні.

Російський план із "захоплення" Молдови

За інформацією української розвідки, у РФ є план руйнування політичної ситуації в Молдові з метою повалення демократичного ладу цієї країни і захоплення влади. Дані було передано Службі розвідки і безпеки Молдови.

Раніше президент Майя Санду заявила, що РФ планувала здійснити державний переворот у Молдові навесні 2023 року і ці потуги провалилися. Проте від проросійських сил очікується нових спроб.

Президент впевнена, що Кремль хоче встановити проросійську владу, щоб використати територію її країни у війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.