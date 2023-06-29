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Швейцария ввела санкции против лиц, причастных к подрыву суверенитета Молдовы

Фото: Швейцария ввела санкции против лиц, причастных к подрыву суверенитета Молдовы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Швейцарии приняло решение о введении санкций и ограничений против лиц, причастных к попыткам подрыва суверенитета и независимости Молдовы.

Об этом заявил Швейцарский финансовый регулятор FINMA, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Федеральный совет Швейцарии принял финансовые санкции и ограничения на поездки против пяти человек за действия, направленные на подрыв суверенитета и независимости Молдовы.

Ограничительные меры призваны стать реакцией на растущее число нападок на демократию, верховенство закона, стабильность и безопасность страны, а также подчеркнуть поддержку Федеральным советом правительства Молдовы.

"Швейцария готова поддержать усилия по стабилизации текущей ситуации в соответствии со своими обязательствами по сотрудничеству в области развития, продвижению экономических интересов и борьбе с коррупцией в Молдове", 0 говорится в сообщении.

Российский план по "захвату" Молдовы

По информации украинской разведки, в РФ есть план разрушения политической ситуации в Молдове с целью свержения демократического порядка этой страны и захвата власти. Данные были переданы Службе разведки и безопасности Молдовы.

Ранее президент Майя Санду заявила, что РФ планировала совершить государственный переворот в Молдове весной 2023 года, и эти потуги провалились. Однако от пророссийских сил можно ожидать новых попыток.

Президент уверена, что Кремль хочет установить пророссийские власти, чтобы использовать территорию ее страны в войне против Украины.

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