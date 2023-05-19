Плани РФ з повалення влади Молдови провалилися, але будуть нові спроби, - Санду
Плани РФ скинути проєвропейську владу в Молдові провалилися, однак, можна чекати нових спроб зі сторони проросійських сил.
Про це заявила президентка Молдови Майя Санду, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал Молдова-1.
Вона зазначила, що РФ планувала переворот на весну 2023 року, але завдяки тому, що чинна влада "мала в своєму розпорядженні достатню інформацію", спроби Росії закінчились невдачею.
"Ми впевнені, що вони зроблять нову спробу, однак конкретної інформації про це у мене немає. Будуть зроблені нові спроби, оскільки плани Кремля очевидні - це зміна уряду в Кишиневі на проросійське та використання Республіки Молдова проти України у цій війні", - сказала Санду.
Нагадаємо, що Санду заявила, що Росія всіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб використати територію країни у війні проти України, як Кремль уже використовує територію Білорусі.
До цього українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові, метою якого було руйнування Москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади.
У свою чергу, Служба розвідки та безпеки Молдови (СІБ) підтвердила отримання інформації від української розвідки щодо планів Росії щодо руйнування політичної ситуації в країні.
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