Швейцарія запросила Папу Римського на український саміт миру

Саміт миру у Швейцарії

Нагадаємо, на початку травня президент України Володимир Зеленський офіційно анонсував проведення саміту миру у Швейцарії. Саміт миру пройде 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці. На нього запросили представників усіх континентів, однак не Росію.

Так, представників Росії не буде на установчому саміті у Швейцарії, однак її участь не виключена в майбутньому, якщо Москва погодиться на мирний план, розроблений в рамках мирного саміту.

Як розповідав Зеленський, на установчому саміті миру лідери держав світу планують обговорити три питання.

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