Швейцария пригласила Папу Римского на украинский саммит мира

Саммит мира в Швейцарии

Напомним, в начале мая президент Украины Владимир Зеленский официально анонсировал проведение саммита мира в Швейцарии. Саммит мира пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На него пригласили представителей всех континентов, но не Россию.

Так, представителей России не будет на учредительном саммите в Швейцарии, однако ее участие не исключено в будущем, если Москва согласится на мирный план, разработанный в рамках мирного саммита.

Как рассказывал Зеленский, на учредительном саммите мира лидеры государств мира планируют обсудить три вопроса.

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