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Саміт миру. Зеленський назвав три питання, які обговорять у Швейцарії

Київ, П'ятниця 03 травня 2024 20:08
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Саміт миру. Зеленський назвав три питання, які обговорять у Швейцарії Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

На Глобальному саміті миру, який пройде вже 15-16 червня, Україна планує зосередитись на трьох питаннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Ці питання (які обговорюватимуть на саміті - ред.): енергетична та ядерна безпека, далі питання вільного судноплавства та обміну. Це гуманітарний трек з двома підпитаннями: обмін всіх на всіх та повернення дітей, які були силою депортовані до Росії", - розповів Зеленський під час спілкування з курсантами Нацаакадемії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

За його словами, якщо такі треки будуть підтримані учасниками саміту, то планується визначити відповідальні за позитивні результати по цих напрямках держави.

"Якщо всі країни підтримають ці перші три питання, то далі будуть докладні напрацювання та їх вирішення у посередництві з країнами з російською стороною", - додав президент.

Саміт миру

Нагадаємо, Україна та Швейцарія у червні організовують саміт миру, на який запросили вже понад 150 держав з усіх континентів.

Це буде перша зустріч на рівні лідерів, де обговорюватиметься українська формула миру.

Більш детально про те, хто візьме участь і кого запросили, - у матеріалі РБК-Україна.

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