Швейцария может запретить использование пестицидов

В стране в воскресенье будет референдум по этому вопросу - запрету использования искусственных пестицидов в течение 10 лет.

Сторонники запрета говорят, что продукция таких агрохимических гигантов, как швейцарская Syngenta, немецкие Bayer и BASF, угрожает здоровью и окружающей среде.

"Жизненно важно, чтобы мы прекратили использование пестицидов, которые вызывают серьезные проблемы со здоровьем у людей сегодня и накапливают проблемы для будущего", - сказала Антуанетт Гилсон, соавтор инициативы по запрету пестицидов.

Производители заявляют, что их пестициды проходят строгое тестирование и без них урожайность резко упала бы.