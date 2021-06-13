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Швейцарія може заборонити використання пестицидів

Автор: Анастасія Рокитна

Швейцарія може заборонити використання пестицидів. У глобальному масштабі хімічні речовини заборонені тільки в Бутані.

Про це повідомляє BBC.

У країні у неділю буде референдум щодо цього питання - заборону використання штучних пестицидів протягом 10 років.

Прихильники заборони кажуть, що продукція таких агрохімічних гігантів, як швейцарська Syngenta, німецькі Bayer і BASF, загрожує здоров'ю і навколишньому середовищу.

"Життєво важливо, щоб ми припинили використання пестицидів, які викликають серйозні проблеми зі здоров'ям у людей сьогодні і накопичують проблеми для майбутнього", - сказала Антуанетт Гілсон, співавтор ініціативи щодо заборони пестицидів.

Виробники заявляють, що їх пестициди проходять суворі тестування і без них врожайність різко впала б.

Зазначимо, у Європі схвалили план дій "до нульового забруднення повітря, води та ґрунтів".

Нагадаємо, метеорологи зафіксували "приголомшливу" спеку в Арктиці.

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