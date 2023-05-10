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Швейцарія заморозила активи Центробанку РФ на майже 8,3 млрд доларів

Фото: Прапор Швейцарії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Загальна сума резервів та активів Центрального банку Росії, що перебувають у Швейцарії, становить майже 8,3 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Федеральної ради Швейцарії.

Федеральна рада була проінформована про це 10 травня 2023 року, ухваливши 29 березня рішення про обов'язкове подання звітності щодо резервів та активів.

Особи, організації та юридичні особи, які володіють, контролюють або є контрагентами щодо резервів та активів Центрального банку Російської Федерації, мали повідомити цю інформацію до 12 квітня 2023 року.

Зобов'язання щодо надання звітності також застосовується до ЄС відповідно до санкцій Євросоюзу проти Росії. Цю суму активів слід відрізняти від іншої суми заморожених коштів та активів у Швейцарії (8,4 млрд доларів); останніми є ті, що належать або контролюються особами, компаніями чи організаціями, які перебувають під санкціями, та підлягають заморожуванню активів.

Звітність за резервами та активами Центрального банку Росії залишиться обов'язковою, і звітність здійснюватиметься регулярно, щокварталу.

"У ЄС тривають дискусії про те, чи слід інвестувати активи російського Центробанку, а виручені кошти використовуватиме відновлення України. Швейцарія уважно стежить за цими обговореннями", - додала Федеральна рада.

Раніше повідомлялось, що Швейцарський банк Credit Suisse заморозив активи, які належать підсанкційним росіянам, на 17,6 млрд швейцарських франків (майже 20 млрд доларів).

У Швейцарії було виявлено близько 130 підозрілих випадків щодо обходу санкцій проти Росії. З них відкрили кримінальну справу в 29 випадках.

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