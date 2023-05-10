RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швейцария заморозила активы Центробанка РФ почти на 8,3 млрд долларов

Фото: Флаг Швейцарии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Общая сумма находящихся в Швейцарии резервов и активов Центрального банка России составляет почти 8,3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Федерального совета Швейцарии.

Федеральный совет был проинформирован об этом 10 мая 2023 года, приняв 29 марта решение об обязательном представлении отчетности по резервам и активам.

Лица, организации и юридические лица, владеющие, контролирующие или являющиеся контрагентами по резервам и активам Центрального банка Российской Федерации, должны сообщить эту информацию до 12 апреля 2023 года.

Обязательство по предоставлению отчетности также применяется к ЕС в соответствии с санкциями Евросоюза против России. Эту сумму активов следует отличать от другой суммы замороженных средств и активов в Швейцарии (8,4 млрд. долларов); последними являются принадлежащие или контролируемые лицами, компаниями или организациями, находящимися под санкциями и подлежащие замораживанию активов.

Отчетность по резервам и активам Центрального банка России остается обязательной, и отчетность будет осуществляться регулярно, ежеквартально.

"В ЕС продолжаются дискуссии о том, следует ли инвестировать активы российского Центробанка, а вырученные средства будет использовать восстановление Украины. Швейцария внимательно следит за этими обсуждениями", - добавил Федеральный совет.

Ранее сообщалось, что Швейцарский банк Credit Suisse заморозил принадлежащие подсанкционным россиянам активы на 17,6 млрд швейцарских франков (почти 20 млрд долларов).

В Швейцарии было обнаружено около 130 подозрительных случаев по обходу санкций против России. Из них возбуждено уголовное дело в 29 случаях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияШвейцария