Швейцария заморозила активы Центробанка РФ почти на 8,3 млрд долларов

Федеральный совет был проинформирован об этом 10 мая 2023 года, приняв 29 марта решение об обязательном представлении отчетности по резервам и активам.

Лица, организации и юридические лица, владеющие, контролирующие или являющиеся контрагентами по резервам и активам Центрального банка Российской Федерации, должны сообщить эту информацию до 12 апреля 2023 года.

Обязательство по предоставлению отчетности также применяется к ЕС в соответствии с санкциями Евросоюза против России. Эту сумму активов следует отличать от другой суммы замороженных средств и активов в Швейцарии (8,4 млрд. долларов); последними являются принадлежащие или контролируемые лицами, компаниями или организациями, находящимися под санкциями и подлежащие замораживанию активов.

Отчетность по резервам и активам Центрального банка России остается обязательной, и отчетность будет осуществляться регулярно, ежеквартально.

"В ЕС продолжаются дискуссии о том, следует ли инвестировать активы российского Центробанка, а вырученные средства будет использовать восстановление Украины. Швейцария внимательно следит за этими обсуждениями", - добавил Федеральный совет.