ua ru
Пн, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Швейцарії відкрили майже 30 кримінальних справ через спроби обійти санкції проти Росії

Новость на русском →
Понеділок 08 травня 2023 17:24
У Швейцарії відкрили майже 30 кримінальних справ через спроби обійти санкції проти Росії Фото: У Швейцарії відкрили майже 30 кримінальних справ через спроби обійти санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Швейцарії було виявлено близько 130 підозрілих випадків щодо обходу санкцій проти Росії. З них відкрили кримінальну справу в 29 випадках.

Про це заявила голова Державного секретаріату з економіки Швейцарії Елен Будлігер-Артієда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Tages-Anzeiger.

"За цей час було виявлено 130 підозрілих випадків. У 29 випадках вони призвели до порушення адміністративно-кримінальних справ, 14 з яких були завершені з юридичною силою", - заявила вона.

За її словами, у 36 випадках підстав для порушення кримінальних справ за фактами обходу санкцій виявлено не було.

В інших випадках розслідування ще триває.

Раніше повідомлялося, що Росія створює "тіньовий флот" для доставки своєї нафти в обхід санкцій. Ймовірно, Росія закупила вже понад сто застарілих танкерів для транспортування нафти до Індії, Китаю та Туреччини.

Крім того, Європейський союз та США протистоятимуть будь-яким спробам дестабілізувати глобальні енергетичні ринки та обійти санкції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Швейцарія Війна Росії проти України
NEWS
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні