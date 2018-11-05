Швейцария выдала Украине подозреваемого в мошенничестве на 800 млн гривен

Фото: место задержания (gp.gov.ua)

В Украину экстрадирован бывший совладелец агрохолдинга "Мрия" Николай Гута

В Украину из Швейцарии экстрадирован гражданин, которого разыскивали за мошенничество в особо крупных размерах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГПУ.

По источникам РБК-Украина в Украину экстрадирован бывший совладелец агрохолдинга "Мрия" Николай Гута.

"Завершена процедура экстрадиции из Швейцарской Конфедерации в Украину гражданина, который разыскивался за совершение мошенничества в особо крупных размерах, повлекшее материальный ущерб на общую сумму 799,3 млн гривен", - отметили в Генпрокуратуре.

Как отмечается, Федеральный Департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации в октябре 2018 решил выдать указанное лицо Украине.

"5 ноября 2018 гражданин принят украинскими правоохранителями и передан органу досудебного расследования. Сейчас в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия", - добавили в ГПУ.

Отметим, ранее в Харьковской области правоохранители задержали мошенников, которые выманили у граждан 350 тыс. гривен.