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Швейцарія видала Україні підозрюваного в шахрайстві на 800 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 19:43
Фото: місце затримання (gp.gov.ua)
Фото: місце затримання (gp.gov.ua)

Федеральний Департамент юстиції і поліції Швейцарської Конфедерації в жовтні 2018 вирішив видати зазначену особу Україні

В Україну зі Швейцарії екстрадований громадянин, якого розшукували за шахрайство в особливо великих розмірах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ГПУ.

"Завершена процедура екстрадиції з Швейцарської Конфедерації в Україну громадянина, який розшукувався за скоєння шахрайства в особливо великих розмірах, що спричинило матеріальний збиток на загальну суму 799,3 млн гривень", - зазначили в Генпрокуратурі.

Як зазначається, Федеральний Департамент юстиції і поліції Швейцарської Конфедерації в жовтні 2018 вирішив видати зазначена особа Україні.

"5 листопада 2018 громадянин прийнятий українськими правоохоронцями і переданий органу досудового розслідування. Зараз у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії", - додали в ГПУ.

Відзначимо, раніше в Харківській області правоохоронці затримали шахраїв, які видурили у громадян 350 тис. гривень.

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