В Харьковской области задержали мошенников, которые выманили у украинцев 350 тыс. гривен

Иллюстративное фото (flickr.com/ssu)

Злоумышленники действовали под видом сотрудников банков

В Харьковской области правоохранители задержали мошенников, которые выманили у граждан 350 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, в результате мошеннических действий пострадали около 70 граждан из разных регионов Украины.

Сообщается, что злоумышленники, действуя по предварительному сговору, отправляли жертве ложное SMS-сообщение о якобы блокировке банковской карты и указывали номер телефона "работника службы безопасности банка", который поможет решить указанную проблему.

"Доверчивые граждане звонили по указанному номеру. В ходе разговора они сообщали мошенникам данные по своим банковским картам, которые были необходимы ворам для безналичного перевода денежных средств. Получив необходимую информацию, злоумышленники снимали деньги с карточки потерпевшего, которые затем перечисляли на банковскую карту другого банка", - сообщили в полиции.

Как отмечается, злоумышленниками оказались жители Лозовой - ранее не судимые 30-летняя женщина и 25-летний мужчина. На данный момент они задержаны им сообщено о подозрении по ч.3 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины, им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что группа заключенных из так называемой "Луганской народной республики" ("ЛНР") выманила у украинцев 2,7 млн гривен.

Добавим, ранее сообщалось, что во Львовской области арестовали работницу банка, которая присвоила 4 млн гривен.