Швейцария ввела санкции против 40 белорусских чиновников

Власти Швейцарии включили в санкционный список 40 белорусских чиновников. Санкции предусматривают блокировку банковских счетов и запрет на въезд в страну.

Об этом сообщает Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

"Федеральный департамент экономики изменил перечень лиц, приложенных к постановлению о мерах против Беларуси. В список добавлено 40 человек. Меры вступают в силу в 18:00 13 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным белорусского издания "Наша Ніва", в этот список попали министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, его заместители и другие правоохранители, экс-руководитель Комитета государственного безопасности Беларуси Валерий Вакульчик и его заместители, бывший генпрокурор Александр Канюк, глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ярмошина и другие представители ЦИК.

Напомним, ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о подготовке нового пакета санкций ЕС по Беларуси, в котором присутствует Александр Лукашенко.

Как писало РБК-Украина, ранее ЕС уже ввел в действие санкции против Беларуси, в санкционном списке находятся 40 чиновников. Беларусь подготовила соответствующие санкции против Евросоюза.