Швейцарія ввела санкції проти 40 білоруських чиновників

Влада Швейцарії включила в санкційний список 40 білоруських чиновників. Санкції передбачають блокування банківських рахунків і заборону на в'їзд в країну.

Про це повідомляє Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO).

"Федеральний департамент економіки змінив перелік осіб, доданих до постанови про заходи проти Білорусі. До списку додано 40 осіб. Заходи вступають в силу в 18:00 13 жовтня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

За даними білоруського видання "Наша ніва", в цей список потрапили міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв, його заступники та інші правоохоронці, екс-керівник Комітету державної безпеки Білорусі Валерій Вакульчик та його заступники, колишній генпрокурор Олександр Канюк, голова Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина та інші представники ЦВК.

Нагадаємо, раніше верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оголосив про підготовку нового пакету санкцій ЄС щодо Білорусі, в якому присутній Олександр Лукашенко.

Як писало РБК-Украина, раніше ЄС вже ввів санкції проти Білорусі, у списку санкцій знаходяться 40 чиновників. Білорусь підготувала відповідні санкції проти Євросоюзу.