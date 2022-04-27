Швейцария ввела очередные санкции против РФ: запрет на импорт угля и древесины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Швейцария ввела очередные санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя в Telegram.

"Изоляция и желанный советский союз для РФ с каждым днем становится реальностью", - написал Ермак.

Также в Швейцарии больше нельзя регистрировать трастовые фонды для граждан или жителей России.

Санкции предусматривают запрет на импорт угля, древесины, цемента, морепродуктов и икры.

Ранее мы сообщали, что Швейцария наложила вето на запрос Германии о реэкспорте боеприпасов в Украину.

Также мы писали, что украинские беженцы в Швейцарии теперь не смогут сами выбирать кантоны для проживания.

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