UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швейцария ввела очередные санкции против РФ: запрет на импорт угля и древесины

Швейцария ввела санкции против России (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Швейцария ввела очередные санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя в Telegram.

Санкции предусматривают запрет на импорт угля, древесины, цемента, морепродуктов и икры.

Также в Швейцарии больше нельзя регистрировать трастовые фонды для граждан или жителей России.

"Изоляция и желанный советский союз для РФ с каждым днем становится реальностью", - написал Ермак.

Ранее мы сообщали, что Швейцария наложила вето на запрос Германии о реэкспорте боеприпасов в Украину.

Также мы писали, что украинские беженцы в Швейцарии теперь не смогут сами выбирать кантоны для проживания.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвейцарияСанкции против России