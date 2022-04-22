Украинские беженцы в Швейцарии теперь не смогут сами выбирать кантоны для проживания

В Швейцарии решили отрегулировать систему размещения граждан Украины, которые покинули страну из-за российского вторжения и войны. Теперь беженцы не смогут самостоятельно выбирать, в каком из 29 кантонов (регионов) и у кого им проживать.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на SWI swissinfo.ch .

В швейцарском подразделении Министерства юстиции и полиции Государственном секретариате по миграции (SEM) заявили, что цель нововведения заключается в размещении зарегистрированных украинских беженцев с учетом возможностей кантонов на основе принципа пропорциональности.

Как отметил представитель SEM Давид Келлер на пресс-конференции в четверг, секретариат хочет "обеспечить большую стабильность как для беженцев, так и для кантональных органов, отвечающих за социальное обеспечение и образование, с тем чтобы избежать непропорционального распределения лиц, нуждающихся в защите".

С трудностями в организации распределения из-за большого количества беженцев испытывают Цюрих, Базель и Берн, а также кантон Тичино.

Чиновники добавили, что семьи и сложившиеся группы беженцев смогут оставаться вместе, а остальные будут распределяться по стране на основании указаний властей.

Если кто-то захочет сменить кантон, то согласие на это должны будут дать кантональные власти с учетом принципа пропорциональности.