Швейцарія запровадила чергові санкції проти РФ: заборона на імпорт вугілля та деревини

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Швейцарія запровадила чергові санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника у Telegram.

"Ізоляція та омріяний радянський союз для РФ з кожним днем стає реальністю", - написав Єрмак.

Також у Швейцарії більше не можна реєструвати трастові фонди для громадян або жителів Росії.

Санкції передбачають заборону на імпорт вугілля, деревини, цементу, морепродуктів та ікри.

Раніше ми повідомляли, що Швейцарія наклала вето на запит Німеччини про реекспорт боєприпасів в Україну.

Також ми писали, що українські біженці в Швейцарії тепер не зможуть самі вибирати кантони для проживання.

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