RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Швейцарія запровадила чергові санкції проти РФ: заборона на імпорт вугілля та деревини

Швейцарія запровадила санкції проти Росії (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Швейцарія запровадила чергові санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника у Telegram.

Санкції передбачають заборону на імпорт вугілля, деревини, цементу, морепродуктів та ікри.

Також у Швейцарії більше не можна реєструвати трастові фонди для громадян або жителів Росії.

"Ізоляція та омріяний радянський союз для РФ з кожним днем стає реальністю", - написав Єрмак.

Раніше ми повідомляли, що Швейцарія наклала вето на запит Німеччини про реекспорт боєприпасів в Україну.

Також ми писали, що українські біженці в Швейцарії тепер не зможуть самі вибирати кантони для проживання.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ШвейцаріяСанкції проти Росії