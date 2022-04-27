Швейцарія запровадила чергові санкції проти РФ: заборона на імпорт вугілля та деревини

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Швейцарія запровадила чергові санкції проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника у Telegram.
Санкції передбачають заборону на імпорт вугілля, деревини, цементу, морепродуктів та ікри.
Також у Швейцарії більше не можна реєструвати трастові фонди для громадян або жителів Росії.
"Ізоляція та омріяний радянський союз для РФ з кожним днем стає реальністю", - написав Єрмак.
Раніше ми повідомляли, що Швейцарія наклала вето на запит Німеччини про реекспорт боєприпасів в Україну.
Також ми писали, що українські біженці в Швейцарії тепер не зможуть самі вибирати кантони для проживання.
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