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Швейцария наложила вето на запрос Германии о реэкспорте боеприпасов в Украину

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Украина, Воскресенье 24 апреля 2022 09:50
Швейцария наложила вето на запрос Германии о реэкспорте боеприпасов в Украину Фото: Швейцария заблокировала поставки боеприпасов к БМП Marder (wikimedia.org)
Автор: Александр Белоус

Нейтральная Швейцария задержала поставки немецкого оружия в Украину, заблокировав реэкспорт боеприпасов швейцарского производства. Эти боеприпасы используются в боевых машинах пехоты Marder, которые Киев хотел бы получить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на швейцарскую газету SonntagsZeitung.

Эта новость появилась в то время, когда канцлер Германии Олаф Шольц сталкивается с растущей критикой за то, что его правительство не смогло поставить тяжелое вооружение Украине, чтобы помочь ей отразить нападение России, в то время как другие западные союзники наращивают поставки

Marder, произведенный немецкой компанией Rheinmetall, использует боеприпасы, произведенные в Швейцарии. Швейцария ограничивает реэкспорт такой военной техники в зоны конфликтов.

Газета цитирует представителя Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), который сообщил, что получил два запроса от Германии о передаче Украине боеприпасов, полученных из Швейцарии.

"На оба запроса Германии был дан отрицательный ответ со ссылкой на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законодательством о военных материалах", - сказал представитель.

Швейцария отошла от прошлой практики и приняла санкции Европейского Союза, призванные наказать Россию за вторжение в Украину, но заявила, что ее нейтралитет не позволяет поставлять оружие в зоны конфликта.

В прошлом месяце он отклонил просьбу Польши о поставках оружия для помощи Украине.

Как сообщало РБК-Украина, в Федеральный совет безопасности Германии поступила первая с начала военного вторжения РФ заявка на продажу вооружения Украине. Предприятие Rheinmetall хочет продать 100 БМП Marder.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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