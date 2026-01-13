Швейцарія ввела новий пакет санкцій проти "тіньового флоту" РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Швейцарії.

Також під нові швейцарські санкції підпали росіянин Валерій Кільдіяров, пакистанець Муртаза Алі Лакхані, а також троє громадян Азербайджану – Анар Мадатлі, Талат Сафаров та Етібар Ейюб. Заходи набудуть чинності 13 січня о 23:00 за місцевим часом.

Зокрема, до чорного списку включили дві компанії з ОАЕ – Nova Shipmanagement LLC-FZ та Citrine Marine SPC, в'єтнамську Hung Phat Maritime Trading та російську SeverTransBunker Company Limited.

Зазначається, що Федеральне відомство економіки, освіти та досліджень оголосило про санкції проти п'яти фізичних осіб, чотирьох організацій і 41 танкера.

Санкції Швейцарії проти РФ

Зазначається, що Швейцарія підтримала всі пакети санкцій Євросоюзу проти Росії, хоча намагається дотримуватися нейтральної позиції через її статус. Взагалі, санкції є гострою проблемою в традиційно нейтральній Швейцарії, де уряд опиняється між міжнародним і внутрішнім тиском.

Раніше повідомлялось, що Уряд Швейцарії приєднався до антиросійських санкцій Євросоюзу. Зокрема, було запроваджено обмеження проти восьми російських засобів масової інформації.

Також раніше влада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до чергового пакета санкцій ЄС проти Росії, а також до заходів проти Білорусі. Як наголосили у Швейцарії, на нових підсанкційних осіб також поширюється заборона на в'їзд і транзит через країну.

Окрім того, раніше генеральний прокурор Швейцарії розпочав перше кримінальне розслідування ймовірних порушень санкцій щодо Росії з боку неназваної компанії.