Швейцария ввела новый пакет санкций против "теневого флота" РФ

Вторник 13 января 2026 15:28
Швейцария ввела новый пакет санкций против "теневого флота" РФ Фото: Швейцария ввела новые санкции против "теневого флота" РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Швейцария внесла в новый санкционный список 41 танкер "теневого флота", который занимается перевозками российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.

Отмечается, что Федеральное ведомство экономики, образования и исследований объявило о санкциях против пяти физических лиц, четырех организаций и 41 танкера.

В частности, в черный список включили две компании из ОАЭ - Nova Shipmanagement LLC-FZ и Citrine Marine SPC, вьетнамскую Hung Phat Maritime Trading и российскую SeverTransBunker Company Limited.

Также под новые швейцарские санкции подпали россиянин Валерий Кильдияров, пакистанец Муртаза Али Лакхани, а также трое граждан Азербайджана - Анар Мадатли, Талат Сафаров и Этибар Эйюб. Меры вступят в силу 13 января в 23:00 по местному времени.

Санкции Швейцарии против РФ

Отмечается, что Швейцария поддержала все пакеты санкций Евросоюза против России, хотя пытается придерживаться нейтральной позиции из-за ее статуса. Вообще, санкции являются острой проблемой в традиционно нейтральной Швейцарии, где правительство оказывается между международным и внутренним давлением.

Ранее сообщалось, что Правительство Швейцарии присоединилось к антироссийским санкциям Евросоюза. В частности, были введены ограничения против восьми российских средств массовой информации.

Также ранее власти Швейцарии приняли решение присоединиться к очередному пакету санкций ЕС против России, а также к мерам против Беларуси. Как отметили в Швейцарии, на новых подсанкционных лиц также распространяется запрет на въезд и транзит через страну.

Кроме того, ранее генеральный прокурор Швейцарии начал первое уголовное расследование вероятных нарушений санкций в отношении России со стороны неназванной компании.

