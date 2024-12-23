Швейцарія приєдналася до 15-го пакета санкцій ЄС проти Росії
Влада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до 15-го пакета санкцій ЄС проти Росії, а також до заходів проти Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Швейцарії.
Як зазначається, Федеральний департамент економічних справ, освіти та досліджень Швейцарії, як компетентний орган з питань санкцій, розширив список санкцій проти Росії та Білорусі.
"Таким чином, Швейцарія приєднується до додаткових санкцій, запроваджених ЄС у відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України та ситуацію в Білорусі. Зміни набудуть чинності 24 грудня", - йдеться у заяві уряду.
Як наголосили у Швейцарії, на нових підсанкційних осіб також поширюється заборона на в'їзд і транзит через країну.
"Міністерство ухвалило індивідуальні фінансові санкції, які ЄС запровадив проти Білорусі в межах його заходів проти білоруського режиму через ситуацію в цій країні", - додали у швейцарському уряді.
Санкції ЄС проти Росії
Нагадаємо, 15 грудня Європейський Союз ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії. До санкційного списку потрапили 54 особи та 30 організацій Росії, Китаю та КНДР. Зокрема, ЄС ввів санкції проти російського тіньового флоту, військових РФ, причетних до удару по "Охматдиту", керівництва компаній в енергетичному секторі, осіб, відповідальних за депортацію дітей, пропаганду та обхід санкцій.
Нещодавно президент Єврокомісії Урсула фонд дер Ляєн заявила, що ЄС вже розпочав працювати над 16-м пакетом санкцій проти Росії.
Як повідомляють ЗМІ, його хочуть ухвалити до третьої річниці вторгнення РФ в Україну.
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