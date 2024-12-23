Швейцарія приєдналася до 15-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Влада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до 15-го пакета санкцій ЄС проти Росії, а також до заходів проти Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Швейцарії.

Як зазначається, Федеральний департамент економічних справ, освіти та досліджень Швейцарії, як компетентний орган з питань санкцій, розширив список санкцій проти Росії та Білорусі.

"Таким чином, Швейцарія приєднується до додаткових санкцій, запроваджених ЄС у відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України та ситуацію в Білорусі. Зміни набудуть чинності 24 грудня", - йдеться у заяві уряду.

Як наголосили у Швейцарії, на нових підсанкційних осіб також поширюється заборона на в'їзд і транзит через країну.

"Міністерство ухвалило індивідуальні фінансові санкції, які ЄС запровадив проти Білорусі в межах його заходів проти білоруського режиму через ситуацію в цій країні", - додали у швейцарському уряді.