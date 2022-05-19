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Швейцария возобновляет работу посольства в Киеве

Фото: Швейцария возобновляет работу посольства в Киеве (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Швейцария возобновляет работу посольства в Киеве спустя 2,5 месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ближайшие нескольких дней пять сотрудников посольства вернутся в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Швейцарии.

Посол Швейцарии Клод Вильд вернется в Киев с командой из четырех сотрудников, которых можно перевести на другую работу. В посольстве Швейцарии будет продолжать работать местный украинский персонал.

Физическое присутствие посла Швейцарии и его команды облегчит контакты с украинскими властями, что также важно в связи с Конференцией по восстановлению Украины (URC2022), которая пройдет в Лугано 4 и 5 июля.

В ближайшие недели команда посольства также займется такими ключевыми вопросами, как координация проектов восстановления и развития и гуманитарной помощи, а так же освещением ситуации в Украине в СМИ.

Напомним, в Киеве возобновили работу почти 40 посольств.

Кроме того, сегодня посол Финляндии вернулся в Киев.

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