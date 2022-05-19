Швейцарія відновлює роботу посольства в Києві через 2,5 місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У найближчі кілька днів п'ять співробітників посольства повернуться до Києва.

Посол Швейцарії Клод Вільд повернеться до Києва з командою з чотирьох співробітників, яких можна перевести на іншу роботу. У посольстві Швейцарії продовжуватиме працювати місцевий український персонал.

Фізична присутність посла Швейцарії та його команди полегшить контакти з українською владою, що також важливо у зв'язку з конференцією з відновлення України (URC2022), яка пройде в Лугано 4 і 5 липня.

У найближчі тижні команда посольства також займеться такими ключовими питаннями, як координація проектів відновлення і розвитку та гуманітарної допомоги, а так само висвітленням ситуації в Україні в ЗМІ.