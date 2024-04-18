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Швейцарія виділить понад 5 мільярдів євро на відновлення України

Фото: Швейцарія надасть кошти на відновлення України (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

Швейцарія виділить Україні 5 мільярдів франків (понад п'ять мільярдів євро) на відновлення. Кошти планується спрямовувати поетапно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Швейцарії.

Федеральна рада має намір протягом кількох наступних років активізувати підтримку відновлення України.

 

Відновлення України

В Україні презентували законопроект "Про основні засади відновлення України" - широку законодавчу рамку, яка регулюватиме всі аспекти відбудови та відновлення.

Нагадаємо, Південна Корея цього року надасть Україні гуманітарну допомогу на суму 200 мільйонів доларів.

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Швейцарія