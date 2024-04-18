Південна Корея виділить Україні пакет фінансової допомоги для гуманітарних потреб

Південна Корея цього року надасть Україні гуманітарну допомогу на суму 200 млн доларів у рамках обіцяного пакета допомоги на суму 2,3 млрд доларів.

Про це заявив міністр фінансів Південної Кореї Чхве Сан Мок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

За його словами, уряд Південної Кореї планує надати початкові 200 млн доларів цього року у вигляді гуманітарної допомоги для реагування на надзвичайні потреби в Україні, а 2,1 млрд доларів, що залишилися, будуть надані у вигляді довгострокових кредитів під низькі відсотки через Фонд економічного розвитку та співробітництва (EDCF), починаючи з 2025 року.

Зазначається, що детальні проекти програми відновлення у рамках Фонду будуть визначені після тісних консультацій із українською стороною.

Міністр фінансів також зазначив, що Південна Корея також пожертвує по 50 млн доларів Світовому банку та Європейському банку реконструкції та розвитку на їхні проекти допомоги Україні.