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Швейцария выделит более 5 миллиардов евро на восстановление Украины

Фото: Швейцария предоставит средства на восстановление Украины (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Швейцария выделит Украине 5 миллиардов франков (более пяти миллиардов евро) на восстановление. Средства планируется направлять поэтапно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Швейцарии.

Федеральный совет намерен в течение нескольких последующих лет активизировать поддержку восстановления Украины .

 

Восстановление Украины

В Украинепрезентовали законопроект "Об основных принципах восстановления Украины" - широкую законодательную рамку, которая будет регулировать все аспекты восстановления и восстановления.

Напомним, Южная Корея в этом году предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 200 миллионов долларов.

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Швейцария