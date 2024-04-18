Швейцария выделит более 5 миллиардов евро на восстановление Украины

Швейцария выделит Украине 5 миллиардов франков (более пяти миллиардов евро) на восстановление. Средства планируется направлять поэтапно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Швейцарии.
Федеральный совет намерен в течение нескольких последующих лет активизировать поддержку восстановления Украины .
В Украинепрезентовали законопроект "Об основных принципах восстановления Украины" - широкую законодательную рамку, которая будет регулировать все аспекты восстановления и восстановления.
Напомним, Южная Корея в этом году предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 200 миллионов долларов.
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