Швейцария выделит более 5 миллиардов евро на восстановление Украины

Восстановление Украины

В Украинепрезентовали законопроект "Об основных принципах восстановления Украины" - широкую законодательную рамку, которая будет регулировать все аспекты восстановления и восстановления.

Напомним, Южная Корея в этом году предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 200 миллионов долларов.

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