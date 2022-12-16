Швейцария следом за ЕС установила лимит цен на российскую нефть
Швейцария присоединилась к санкциям Европейского Союза против России, установив предел цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральный совет Швейцарии.
"В ответ на продолжающуюся военную агрессию России и дестабилизирующие действия в Украине 3 декабря ЕС согласился применить новые санкции, связанные с ограничением цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты", - говорится в сообщении.
Таким образом, Швейцария также установила предельную цену на российскую нефть в 60 долларов за баррель.
Кроме того, еще два человека подверглись финансовым ограничениям и ограничениям на путешествия, а еще две организации были помещены под финансовые ограничения. Эти меры касаются иранских лиц и организаций, на которые ЕС наложил санкции 14 ноября за их участие в разработке и поставке дронов России.
Мероприятия вступят в силу в 18.00 16 декабря.
Напомним, 2 декабря страны Европейского Союза смогли согласовать ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, что будет значительным образом влиять на доходы РФ.
РБК-Украина также сообщало, что ЕС официально согласовал девятый пакет санкций против России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.