Швейцарія розширила список санкцій проти Росії

Швейцарія розширила санкційний список проти Росії через причетність у підготовці та проведенні псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінці Федеральної ради Швейцарії.

"12 жовтня EAER вніс зміни у Додаток 8 до Указу про заходи, пов’язані з ситуацією в Україні", - йдеться у повідомленні.

До обмежувального списку додали ще 30 осіб, яким заборонять в’їзд в країну, а також сім організацій.

Фізичні та юридичні особи з Росії включені до санкційного списку через причетність у підготовки та проведенні "референдумів" на окупованих територіях України. Тепер їхні активи у Швейцарії мають бути заморожені.