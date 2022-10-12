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Швейцарія розширила список санкцій проти Росії

Фото: Швейцарія розширила список санкцій проти Росії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Швейцарія розширила санкційний список проти Росії через причетність у підготовці та проведенні псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінці Федеральної ради Швейцарії.

"12 жовтня EAER вніс зміни у Додаток 8 до Указу про заходи, пов’язані з ситуацією в Україні", - йдеться у повідомленні.

До обмежувального списку додали ще 30 осіб, яким заборонять в’їзд в країну, а також сім організацій.

Фізичні та юридичні особи з Росії включені до санкційного списку через причетність у підготовки та проведенні "референдумів" на окупованих територіях України. Тепер їхні активи у Швейцарії мають бути заморожені.

Нагадаємо, що Європейський союз додав до санкційного списку ще 30 громадян РФ. Це відбулось в рамках восьмого пакету обмежень проти Росії.

Раніше Канада запровадили нові санкції проти Росії через проведення "референдумів" в Україні. До списків увійшли представники дітей російських політиків та представників окупаційних "адміністрацій".

Також США запровадили санкції проти Росії за анексію територій. До списків увійшли представники бізнесу, російські військові та політики.

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