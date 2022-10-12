Швейцария расширила список санкций против России

Швейцария расширила санкционный список против России из-за причастности к подготовке и проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на странице Федерального совета Швейцарии.
"12 октября EAER внес изменения в Приложение 8 к Указу о мерах, связанных с ситуацией в Украине", - говорится в сообщении.
В ограничительный список добавили еще 30 человек, которым запретят въезд в страну, а также семь организаций.
Физические и юридические лица из России включены в санкционный список из-за причастности к подготовке и проведению "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Теперь их активы в Швейцарии должны быть заморожены.
Напомним, что Европейский союз добавил в санкционный список еще 30 граждан РФ. Это произошло в рамках восьмого пакета ограничений против России.
Ранее Канада ввела новые санкции против России из-за проведения "референдумов" в Украине. В списки вошли представители детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций".
Также США ввели санкции против России за аннексию территорий. В списки вошли представители бизнеса, российские военные и политики.
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