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Швейцария расширила список санкций против России

Фото: Швейцария расширила список санкций против России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Швейцария расширила санкционный список против России из-за причастности к подготовке и проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на странице Федерального совета Швейцарии.

"12 октября EAER внес изменения в Приложение 8 к Указу о мерах, связанных с ситуацией в Украине", - говорится в сообщении.

В ограничительный список добавили еще 30 человек, которым запретят въезд в страну, а также семь организаций.

Физические и юридические лица из России включены в санкционный список из-за причастности к подготовке и проведению "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Теперь их активы в Швейцарии должны быть заморожены.

Напомним, что Европейский союз добавил в санкционный список еще 30 граждан РФ. Это произошло в рамках восьмого пакета ограничений против России.

Ранее Канада ввела новые санкции против России из-за проведения "референдумов" в Украине. В списки вошли представители детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций".

Также США ввели санкции против России за аннексию территорий. В списки вошли представители бизнеса, российские военные и политики.

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