ЄС додав до списку санкцій ще 30 росіян: хто потрапив під обмеження

Європейський союз додав до санкційного списку ще 30 громадян РФ. Це відбулось в рамках восьмого пакету обмежень проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС .

Євросоюз ввів санкції проти 30 російських фізичних та юридичних осіб. Серед них є артисти.

"Зважаючи на серйозність ситуації Рада вважає, що 30 осіб та сім організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, мають бути внесені до переліку осіб, організацій та органів щодо яких застосовуються обмежувальні заходи", - йдеться у повідомленні.

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Радянський та російський естрадний співак, композитор та поет. Підписав колективне звернення "Діячі культури Росії - на підтримку позиції Президента по Україні та Криму".

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Російський естрадний співак, соліст гурту "Любе". 11 березня 2014 року підтримав Російську агресію в Криму, підписавши колективне звернення до російської громадськості "Діячі культури Росії - на підтримку позиції Президента по Україні та Криму". 18 березня 2022 виступив на концерті присвячений восьмій річниці анексії Криму.

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