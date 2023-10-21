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Швейцарія розпочала розслідування щодо фінансування ХАМАС

Субота 21 жовтня 2023 17:57
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Швейцарія розпочала розслідування щодо фінансування ХАМАС Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Швейцарські судові органи розслідують можливе фінансування ХАМАС зі Швейцарії, попри те, що Берн не відносить це угруповання до числа терористичних організацій.

Про це заявив генеральний прокурор Швейцарії Штефан Блеттлер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Time of Israel.

За його словами, розслідування було розпочато за кілька тижнів до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Очікується, що розслідування буде трудомістким, оскільки, на відміну від Європейського Союзу і США, Швейцарія не ввела заборону на діяльність ХАМАС.

Однак після нападу на Ізраїль дедалі частіше лунають заклики до уряду Швейцарії вжити заходів, і він змушений реагувати.

Через чотири дні після нападу уряд заявив, що "вважає, що ХАМАС має бути класифікований як терористична організація".

Напад ХАМАС на Ізраїль і війна

7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

Після цього Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС під назвою "Залізні мечі". ЦАХАЛ вдалося вибити бойовиків із території країни. Наступним етапом може стати наземна операція в Секторі Газа.

Зазначимо, що Сили оборони Ізраїлю вже проводили рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. При цьому в глиб території ЦАХАЛ не заходив.

Нагадаємо, 19 жовтня глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант пообіцяв військовим ЦАХАЛу, що скоро вони "побачать Газу зсередини".

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ХАМАС Швейцарія Ізраїль
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