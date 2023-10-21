Швейцария начала расследование о финансировании ХАМАС

Швейцарские судебные органы расследуют возможное финансирование ХАМАС из Швейцарии, несмотря на то, что Берн не относит эту группировку к числу террористических организаций.

Об этом заявил генеральный прокурор Швейцарии Штефан Блеттлер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Time of Israel.

По его словам, расследование было начато за несколько недель до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ожидается, что расследование будет трудоемким, поскольку, в отличие от Европейского Союза и США, Швейцария не ввела запрет на деятельность ХАМАС.

Однако после нападения на Израиль все чаще звучат призывы к правительству Швейцарии принять меры, и оно вынуждено реагировать.

Через четыре дня после нападения правительство заявило, что "считает, что ХАМАС должен быть классифицирован как террористическая организация".

Нападение ХАМАС на Израиль и война

7 октября боевики группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и похищали мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛ удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в Секторе Газа.

Отметим, что Силы обороны Израиля уже проводили рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. При этом вглубь территории ЦАХАЛ не заходил.

Напомним, 19 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галлант пообещал военным ЦАХАЛа, что скоро они "увидят Газу изнутри".

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