Швейцария расширила санкции против Беларуси: в список попали члены семьи Лукашенко

Правительство Швейцарии расширило санкции против Беларуси . В черный список попали 78 белорусских граждан, включая членов семьи Александра Лукашенко, и семь организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на швейцарское издание SWI .

Под санкции Швейцарии попали члены семьи Александра Лукашенко, в том числе один из его сыновей и невестка, а также министры, депутаты, судьи, прокуроры, сотрудники авиадиспетчерской службы и бизнесмены.

Таким образом, отмечает издание, Швейцария присоединилась к другим странам, которые ввели санкции против режима Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая и аресты белорусских оппозиционеров.

Швейцария впервые ввела санкции против Беларуси в 2006 году. Тогда причиной введения ограничений стало задержание белорусских демонстрантов во время мирных демонстраций после прошедших в стране президентских выборов.