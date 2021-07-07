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Швейцарія розширила санкції проти Білорусі: до списку потрапили члени сім'ї Лукашенка

Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Швейцарії розширив санкції проти Білорусі. У чорний список потрапили 78 білоруських громадян, включаючи членів сім'ї Олександра Лукашенка, і сім організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на швейцарське видання SWI.

Під санкції Швейцарії потрапили члени сім'ї Олександра Лукашенка, в тому числі один з його синів і невістка, а також міністри, депутати, судді, прокурори, співробітники авіадиспетчерської служби і бізнесмени.

Таким чином, зазначає видання, Швейцарія приєдналася до інших країн, які ввели санкції проти режиму Лукашенка за примусову посадку літака Ryanair в Мінську 23 травня і арешти білоруських опозиціонерів.

Швейцарія вперше ввела санкції проти Білорусі в 2006 році. Тоді причиною введення обмежень стало затримання білоруських демонстрантів під час мирних демонстрацій після минулих в країні президентських виборів.

Нагадаємо, наприкінці червня Євросоюз запровадив санкції проти середнього сина президента Білорусі Олександра Лукашенка Дмитра, російського олігарха Михайла Гуцерієва та інших. Всього до переліку увійшли 78 осіб.

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Олександр ЛукашенкоБілорусьШвейцарияСанкції