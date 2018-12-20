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Швейцария продлила заморозку активов Януковича

Новости » Политика    20.12.2018 - 09:08
Швейцария продлила заморозку активов Януковича
Фото: Виктор Янукович (news-cloud.net)

Заморозку активов Януковича и его окружения продлили еще на год

Швейцария еще на год продлила заморозку активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Швейцарии в Украине.

Сообщается, что 19 декабря местный Федеральный Совет принял решение продлить на один год превентивную заморозку активов Януковича и его окружения.

"Целью этого решения является поддержка правового сотрудничества между Швейцарией и Украиной", - добавили в посольстве.

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Отметим, в Швейцарии на счетах Януковича заморожено 69,3 млн  долларов.

Напомним, в июне 2017 года действующий президент Петр Порошенко просил Швейцарию ускорить возвращение Украине замороженных активов окружения Януковича.

Отметим, по данным Государственной службы финансового мониторинга, на зарубежных счетах заблокированы активы экс-чиновников времен Януковича на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. Средства арестованы в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

 

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