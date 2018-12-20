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Швейцарія продовжила заморожування активів Януковича

Новини » Політика    20.12.2018 - 09:08
Швейцарія продовжила заморожування активів Януковича
Фото: Віктор Янукович (news-cloud.net)

Заморожування активів Януковича та його оточення продовжили ще на рік

Швейцарія ще на рік продовжила заморожування активів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Швейцарії в Україні.

Повідомляється, що 19 грудня місцева Федеральна Рада ухвалила рішення продовжити на один рік превентивне заморожування активів Януковича та його оточення.

"Метою цього рішення є підтримка правової співпраці між Швейцарією та Україною", - додали в посольстві.

Швейцарія продовжила заморожування активів Януковича

 

Відзначимо, в Швейцарії на рахунках Януковича заморожено 69,3 млн доларів.

Нагадаємо, в червні 2017 року діючий президент Петро Порошенко просив Швейцарію прискорити повернення Україні заморожених активів оточення Януковича.

Відзначимо, за даними Державної служби фінансового моніторингу, на зарубіжних рахунках заблоковано активи екс-чиновників часів Януковича на загальну суму 107,19 млн, 15,87 млн ​​євро і 135,01 млн швейцарських франків. Кошти арештовані в таких країнах, як Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.
 

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