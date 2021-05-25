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В Минцифры рассказали, когда в Украине смогут пройти первые электронные выборы

Новина українською →
Вторник 25 мая 2021 14:58
В Минцифры рассказали, когда в Украине смогут пройти первые электронные выборы Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине можно будет проводить электронные выборы. Но это сделают после того, как 100% государственных услуг будут доступны онлайн через приложение "Дія".

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью изданию "Гордон".

Он заявил, что правительство не ставило перед собой цель сделать электронное голосование.

"Для нас это следствие. Наша цель – оцифровать все 100% услуг. Тогда люди будут пользоваться и доверять, они сами попросят электронные выборы", - сказал Федоров.

Министр добавил, что финальное решение, смогут ли пройти выборы в электронном формате, будет приниматься исходя из того, смогут ли в 2023 году оцифровать все госуслуги.

"Я не хочу даже сейчас никого этой темой раздражать или завышать ожидания, или занижать ожидания... а больше говорить об электронных услугах 100%", - объяснил Федоров.

Ранее стало известно, когда заработает электронное голосование на референдумах.

Напомним, Федоров в интервью РБК-Украина заявлял, что проблема электронных выборов - не технологическая, а ментальная. Для их проведения нужно доверие людей цифровому государству.

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