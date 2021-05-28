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Швейцарія надала майже 200 млн гривень фіндопомоги на цифровізацію України

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Україна, П'ятниця 28 травня 2021 17:26
Швейцарія надала майже 200 млн гривень фіндопомоги на цифровізацію України Фото: на цифровізацію України Швейцарія надала 193,7 млн гривень фіндопомоги (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністерство цифрової трансформації та Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва (SDC) підписали угоду про розширення допомоги на цифровізацію нашої держави. Україна отримає 193,7 млн гривень фінансової допомоги.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що угода є продовженням меморандуму про співпрацю, який Швейцарська агенція розвитку та співробітництва та Мінцифри підписали ще у вересні 2019 року.

"Фінансування в межах проекту розширюється до 6 313 640 швейцарських франків (193,7 млн грн). Ці кошти надаються на розвиток е-послуг у сферах соцзахисту, пенсійного забезпечення, впровадження нових сервісів електронної демократії та підвищення цифрової грамотності українців", - сказано у повідомленні.

Генеральний директор SDC Патріція Данці підкреслила, що прогрес України у сфері цифрової трансформації вражає. У межах Програми EGAP, яку підтримує Швейцарія, запущено багато держсервісів нового покоління - єМалятко, автоматична реєстрація ФОП, проект "Дія.Цифрова освіта", податкові сервіси, реєстрація місця проживання.

"Декілька нових цифрових сервісів за своєю зручністю та швидкістю навіть не мають подібних аналогів у світі. Плануємо і надалі підтримувати Україну в її зусиллях щодо цифрової трансформації, щоб різні категорії українців (зокрема, вразливі групи) мали рівний доступ до державних сервісів та інструментів електронної демократії", - сказала Данці.

Нагадаємо, Мінцифри представило національний тест на цифрову грамотність держслужбовців, які зможуть перевірити рівень відповідної компетентності на порталі "Дія. Цифрова освіта", а також отримати електронний сертифікат та вдосконалити необхідні навички.

Як писало РБК-Україна, Міністерство цифрової трансформації пропонує напрацювати компромісний варіант оподаткування у сфері криптовалют.

Раніше стало відомо, що в Україні можна буде проводити електронні вибори. Це зроблять після того, як 100% державних послуг будуть доступні онлайн через додаток "Дія".

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