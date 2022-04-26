Швейцария подтвердила вето на боеприпасы для немецких Gepard, предназначенных Украине

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) подтвердил наложение вето на немецкий реэкспорт для самоходных зенитных установок Gepard. Дело в том, что эти боеприпасы изготавливаются в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Guardian .

Напомним, сегодня стало известно, что Германия передаст Украине самоходные зенитные установки Gepard.

Однако позже немецкое издание Bild рассказало, что у Берлина проблемы с боеприпасами к Gepard из-за вето, которое наложила Швейцария. Подходящие боеприпасы могут быть у Иордании, Румынии, Бразилии и Катара.

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