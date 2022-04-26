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Швейцарія підтвердила вето на боєприпаси для німецьких Gepard, призначених Україні

Фото: Швейцарія наклала вето на боєприпаси для німецьких Gepard (flickr.com/131561895@N06)
Автор: Дмитро Левицький

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) підтвердив накладення вето на німецький реекспорт Україні боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard. Річ у тім, що ці боєприпаси виготовляються у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Guardian.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Німеччина передасть Україні самохідні зенітні установки Gepard.

Однак пізніше німецьке видання Bild розповіло, що у Берліна проблеми з боєприпасами до Gepard через вето, яке наклала Швейцарія. Підходящі боєприпаси можуть бути у Йорданії, Румунії, Бразилії та Катару.

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