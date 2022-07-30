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Швейцария поддержит санкции ЕС против Китая в случае вторжения на Тайвань

Фото: Швейцария поддержит санкции ЕС против Китая в случае вторжения на Тайвань (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Швейцария поддержит санкции Европейского союза против Китая в случае, если КНР осмелится напасть на Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора Госсекретариата Швейцарии по экономике Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш в интервью NZZ.

Она отметила, что в случае китайского вторжения на Тайвань против КНР будут введены санкции, которые будут более жесткими, чем те, что были приняты против РФ в связи с нападением на Украину.

Напомним, Вооруженные силы Китая начали военные учения в Южно-Китайском море.

Как известно, правительство Китая пригрозило "решительными мерами", в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань.

Также РБК-Украина писало, что, по информации СМИ, американские военные начали опасаться, что Китай может сбить самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Сегодня стало известно, что Тайвань поднял в небо истребители на фоне учений Китая и визита Пелоси.

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ТайваньКитайШвейцария