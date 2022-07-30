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Жорсткіше, ніж проти РФ. Швейцарія пригрозила Китаю санкціями у разі нападу на Тайвань

Фото: Швейцарія підтримає санкції ЄС проти Китаю в разі вторгнення на Тайвань (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Швейцарія підтримає санкції Європейського союзу проти Китаю у випадку, якщо КНР наважиться напасти на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова директора Держсекретаріату Швейцарії з економіки Марі-Габріель Інайхен-Фляйш в інтерв'ю NZZ.

Вона зазначила, що в разі китайського вторгнення на Тайвань проти КНР будуть введені санкції, які будуть більш жорсткими, ніж ті, що були прийняті проти РФ у зв'язку з нападом на Україну.

Нагадаємо, Збройні сили Китаю розпочали військові навчання у Південно-Китайському морі.

Як відомо, уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами", у разі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.

Також РБК-Україна писало, що, за інформацією ЗМІ, американські військові почали побоюватися, що Китай може збити літак зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі.

Сьогодні стало відомо, що Тайвань підняв у небо винищувачі на тлі навчань Китаю і візиту Пелосі.

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ШвейцаріяКитайТайвань