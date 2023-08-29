Швейцарія подарує Україні дистанційну машину для розмінування

Федеральний департамент оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії скоро передасть Україні дистанційно машину для розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральну раду Швейцарії .

"З початку війни значно збільшилася кількість територій в Україні, забруднених мінами, касетними боєприпасами та вибухонебезпечними пережитками війни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, аби безпечно та ефективно їх розмінувати, Україні терміново потрібне спеціалізоване обладнання для гуманітарного розмінування.

Коли ця машина прибуде в Україну

Машину розмінування подарував швейцарський фонд DIGGER і тепер вона готова до доставки в Україну.

Машину розмінування з комплектом запасних частин у вересні фонд "Фургон для життя" доставить в Україну вантажівкою.

Що відомо про допомогу від Швейцарії

Весь пакет допомоги становить 1,2 мільйона швейцарських франків (1,3 млн доларів - ред.).

До нього входить гусенична машина, здатна знищувати або підривати протипіхотні міни, вантажний причіп і комплект запасних частин терміном на три роки.

Крім того, українська влада пройде навчання на місці експертами фонду DIGGER. Внесок Швейцарії спрямований на те, щоб зробити гуманітарне розмінування в Україні безпечнішим та ефективнішим.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні 174 тисячі квадратних кілометрів території України потенційно небезпечні через міни та боєприпаси.