ua en ru
Вт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Швейцария подарит Украине дистанционную машину для разминирования

Вторник 29 августа 2023 19:12
UA EN RU
Швейцария подарит Украине дистанционную машину для разминирования Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Федеральный департамент обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии скоро передаст Украине дистанционно машину для разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральный совет Швейцарии.

"С начала войны значительно увеличилось количество территорий в Украине, загрязненных минами, кассетными боеприпасами и взрывоопасными пережитками войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, чтобы безопасно и эффективно их разминировать, Украине срочно нужно специализированное оборудование для гуманитарного разминирования.

Когда эта машина прибудет в Украину

Машину разминирования подарил швейцарский фонд DIGGER и теперь она готова к доставке в Украину.

Машину разминирования с комплектом запасных частей в сентябре фонд "Фургон для жизни" доставит в Украину на грузовике.

Что известно о помощи от Швейцарии

Весь пакет помощи составляет 1,2 миллиона швейцарских франков (1,3 млн долларов - ред.).

В него входит гусеничная машина, способная уничтожать или взрывать противопехотные мины, грузовой прицеп и комплект запасных частей сроком на три года.

Кроме того, украинские власти пройдут обучение на месте экспертами фонда DIGGER. Вклад Швейцарии направлен на то, чтобы сделать гуманитарное разминирование в Украине более безопасным и эффективным.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день 174 тысячи квадратных километров территории Украины потенциально опасны из-за мин и боеприпасов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцария Война в Украине
NEWS
Переговоры по гарантии безопасности для Украины не завершатся раньше 2024 года, - WSJ
Переговоры по гарантии безопасности для Украины не завершатся раньше 2024 года, - WSJ
DAILY
Крылья и глаза ВСУ. Как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Крылья и глаза ВСУ. Как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше