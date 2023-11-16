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Швейцарія підтримала створення спецтрибуналу щодо розслідування злочину агресії РФ

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Швейцарія заявила про свою підтримку створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Швейцарії.

Зокрема, Швейцарія підтвердила своє членство в основній групі країн, які виступають за створення такого трибуналу. Швейцарія твердо переконана, що агресія проти України не повинна залишитися безкарною.

Країни, які виступають за створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, вже кілька місяців збираються в рамках основної групи держав. Їхні колективні зусилля спрямовані на вироблення рішень щодо практичного оформлення трибуналу, включно з його форматом, місцем розташування і методами роботи.

За останні місяці ця ініціатива отримала підтримку 38 країн, зокрема Франції, Німеччини, Норвегії, Гватемали, Японії та Канади. 

Ідею створення такого трибуналу публічно підтримали також Україна, Європейський Союз і Нідерланди.

У МЗС заявили, що хоча Міжнародний кримінальний суд (МКС) має повноваження переслідувати воєнні злочини і злочини проти людяності, скоєні в Україні, він не має юрисдикції щодо "злочину агресії" в цьому конфлікті, оскільки ані Росія, ані Україна не ратифікували договір про створення цього суду.

Спецтрибунал над РФ за злочини в Україні

38 країн входять до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для залучення РФ за скоєні злочини в Україні.

За словами заступника глави Офісу президента Ігоря Жовква, Україна розраховує на єдність усіх членів групи за форматом роботи такого трибуналу.

Тим часом точаться дискусії. Крім того, очікується розгляд відповідної резолюції у Генасамблеї ООН.

Як заявляв член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський, такий міжнародний спеціальний трибунал може запрацювати вже наступного року.

Тим часом, генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс заявив про те, що спецтрибунал для РФ "можна створити вже завтра", але для цього потрібне бажання.

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